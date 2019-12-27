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Стоматолог назвал главные ошибки при чистке зубов

15:00
  • пятница
  • 27 декабря 2019

Гигеническую процедуру нельзя делать бездумно

Стоматолог из Австралии Элизабет Милфорд назвала основные ошибки, которые допускают при чистке зубов.
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Одно из самых распространенных заблуждений - то, что после зубной пасты рот нужно полоскать водой. Из-за этого смывается защитный слой зубной пасты, который мог бы укреплять эмаль на протяжении дня.

Нельзя чистить зубы сразу же после приема пиши, так как содержащиеся в еде кислоты смягчают зубы. Поспешное использование щетки и пасты приведет к травме зубов, пишет argumenti.ru.

Не стоит сильно слишком сильно и интенсивно водить щеткой по зубам, так как это нарушает эмаль. Зубы нужно чистить около двух минут мягкой щеткой. Когда ворсинки начнут пушиться, инструмент нужно заменить.

Видео: названа зубная паста, вредящая всему организму

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