Виноват Трюдо: сцену с Трампом вырезали из рождественской комедии

Канада неумело оправдывается

Премьер-министр Канады виноват в том, что сцену с участием Дональда Трампа вырезали из рождественской комедии "Один дома-2". Джастину Трюдо не нравится, что приходится платить за членство в Североатлантическом альянсе, пошутил президент США.

В то время, когда снимался фильм, Трамп был успешным бизнесменом и ведущим телепрограммы. Будущий президент США сыграл в фильме "Один дома - 2" самого себя. 10-секундный эпизод снят в принадлежащем ему отеле, Трамп показывает главному герою, как пройти в холл.

Теперь этой сцены в фильме нет – по крайней мере, в версии, которую показывает канадский телеканал CBC. Трамп переживает – по его словам, картина "никогда не будет прежней".

"Полагаю, Джастину Т. не особо нравится, что я заставляю его платить за НАТО и торговлю… Фильм никогда не будет прежним! (просто шучу)", - написал американский лидер в Twitter.

В CBC подтвердили, что убрали сцену с участием американского лидера. Однако утверждают, что это было вовсе не политическое, а коммерческое решение: якобы, эпизод вырезали еще в 2014 году, ради вставки рекламы.

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