ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Конфликта не было: появились подробности ухода Мясникова из "Уральских пельменей"

15:27
  • пятница
  • 27 декабря 2019

Вокруг коллектива не утихают скандалы

Представитель Вячеслава Мясникова отреагировал на информацию о том, что юмориста уволили из "Уральских пельменей". Якобы ему не нравились пошлые шутки, на которых настаивал продюсер телеканала СТС Вячеслав Муругов. 
Корнева об уходе Михалковой из "Уральских пельменей": Не было такого, что мы страдали

Портал vladtime.ru сообщил, что Вячеслав Мясников, который сейчас выступает в дуэте с Андреем Рожковым, покинул знаменитый коллектив не по своей воле. Артист отказывался исполнять пошлые песни и участвовать в сценках, где акцент делался на шутках ниже пояса. Мясников фрондерствовал в течение полугода, а потом его будто бы уволили. Мол, телевизионное начальство, озабоченное падающим рейтингом программы, не стало терпеть такое непослушание. 

"Мне Вячеслав об этом ничего не говорил, поэтому я не знаю. И я не знаю, есть конфликт на самом деле или нет, поэтому я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию", - рассказал URA.RU помощник Мясникова.  

Позднее представитель Мясникова заявил URA.RU, что артист не уходил из "Пельменей" из-за конфликта с Муруговым. Он участвует в телепроектах и параллельно выступает с Рожковым, подчеркнул собеседник портала. 

СМИ также сообщили, что место Мясникова занял комик Иван Абрамов, который без колебаний выполняет поставленные перед ним задачи.  

Недавно участник "Уральских пельменей" рассказал, что их коллектив постоянно обновляется. Молодые актеры "подпинывают" ветеранов, чтобы идти в ногу со временем и оставаться конкурентоспособными. 

Напомним, в 2018 году Андрей Рожков и Вячеслав Мясников откололись от коллектива шоу "Уральские пельмени" и запустили свой проект "Ваши пельмени". Актеры разъезжают с гастролями по российским и европейским городам, где их с нетерпением ждут миллионы поклонников. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вячеслав Мясников
Вячеслав Мясников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.