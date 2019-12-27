Конфликта не было: появились подробности ухода Мясникова из "Уральских пельменей"

Вокруг коллектива не утихают скандалы

Представитель Вячеслава Мясникова отреагировал на информацию о том, что юмориста уволили из "Уральских пельменей". Якобы ему не нравились пошлые шутки, на которых настаивал продюсер телеканала СТС Вячеслав Муругов.

Портал vladtime.ru сообщил, что Вячеслав Мясников, который сейчас выступает в дуэте с Андреем Рожковым, покинул знаменитый коллектив не по своей воле. Артист отказывался исполнять пошлые песни и участвовать в сценках, где акцент делался на шутках ниже пояса. Мясников фрондерствовал в течение полугода, а потом его будто бы уволили. Мол, телевизионное начальство, озабоченное падающим рейтингом программы, не стало терпеть такое непослушание.

"Мне Вячеслав об этом ничего не говорил, поэтому я не знаю. И я не знаю, есть конфликт на самом деле или нет, поэтому я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию", - рассказал URA.RU помощник Мясникова.

Позднее представитель Мясникова заявил URA.RU, что артист не уходил из "Пельменей" из-за конфликта с Муруговым. Он участвует в телепроектах и параллельно выступает с Рожковым, подчеркнул собеседник портала.

СМИ также сообщили, что место Мясникова занял комик Иван Абрамов, который без колебаний выполняет поставленные перед ним задачи.

Недавно участник "Уральских пельменей" рассказал, что их коллектив постоянно обновляется. Молодые актеры "подпинывают" ветеранов, чтобы идти в ногу со временем и оставаться конкурентоспособными.

Напомним, в 2018 году Андрей Рожков и Вячеслав Мясников откололись от коллектива шоу "Уральские пельмени" и запустили свой проект "Ваши пельмени". Актеры разъезжают с гастролями по российским и европейским городам, где их с нетерпением ждут миллионы поклонников.

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