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Россиян предупредили о росте пенсий по старости

15:11
  • пятница
  • 27 декабря 2019

Январские выплаты пенсионеры получат авансом, в декабре

Более чем на 1 тысячу рублей вырос в 2019 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров. Такие цифры привел на своем сайте Минтруд  27 декабря. Ведомство уточнило, что, по итогам индексаций, проведенных в уходящем году, выплаты увеличились с 14,4 тысячи до 15,5 тысячи рублей.
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Индексация пенсий на 7,05 % была проведена с 1 января 2019 года. А с 1 апреля индексировали социальные пенсии на 2% - с учетом роста прожиточного минимума за 2018 год. В августе же были скорректированы страховые пенсии граждан, работавших в 2018 году. Минтруд напомнил, что с 1 января 2020 года индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам составит 6,6%.

Ранее стало известно, что январские пенсии россияне получат авансом, в конце декабря. Пенсионный фонд России 25 декабря начнет перечисление средств тем, кто получает деньги почтой. На банковские карты деньги обещали перечислить 27 декабря.

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