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Мужчина украл новогоднюю гирлянду, чтобы порадовать друзей

16:01
  • пятница
  • 27 декабря 2019

Шалость не удалась

В Ханты-Мансийском автономном округе задержали 27-летнего мужчину, который сорвал две новогодние гирлянды с подъезда многоквартирного дома.

Инцидент произошел в городе Нягани. На видео можно заметить, как пьяный мужчина сначала пытается вырвать скамейку из асфальта, чтобы передвинуть ее ближе к гирлянде, однако терпит фиаско. Тогда он решил сорвать новогодний атрибут в прыжке.

Когда злоумышленника задержали, то он объяснил полицейским, что пошел на преступление из-за того, что хотел создать праздничную атмосферу себе и друзьям в квартире друга, где планировали встретить 2020 год.

Полицейские "благородный порыв" мужчины не оценили и возбудили уголовное дело по статье "Кража". Как оказалось, вор ранее уже был судим за тяжкие преступления, пишет РИА Новости. 

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