Татьяна Лютаева показала 20-летнего красавца-сына

Он решил стать бизнесменом

Актриса Татьяна Лютаева трогательно поздравила своего единственного сына Доминика с 20-летием.

"Сын, моя гордость, моя любовь, с днем рождения! Это счастье, быть твоей мамой. Будь счастлив!" - написала Лютаева. Актриса опубликовала фото, на котором она позирует вместе с Домиником и 31-летней дочерью Агнией.

Поклонники восхитились красотой Доминика и Агнии. Впрочем, есть в кого. Фанаты рассыпались в комплиментах перед Лютаевой, которая не выглядит на свои 54 года. Стройная и подтянутая, на снимке она больше похоже на сестру Доминика и Агнии, чем на их мать.

Сын Лютаевой не захотел связывать свою жизнь с кино. Он всегда интересовался бизнесом и хотел стать ресторатором. Доминик закончил школу экстерном в 16 лет и поступил на факультет управления МГУ.

- Какие красивые, - написала телеведущая Анна Семенович.

- Боже, как Домик вырос!

- Какие красивые, светлые лица, побольше бы таких в нашей России!

- Красавец! Здоровья и счастья!

- У такой мамы не могло быть другого сына!

Напомним, что Татьяна Лютаева была замужем трижды. В браке с Олегасом Дитковскисом у нее родилась дочь Агния, которая пошла по стопам мамы и стала актрисой. От второго мужа - Рокаса Раманаускаса - Татьяна родила сына Доминика.

Лютаева снялась в таких фильмах, как "Гардемарины, вперед!", "Над темной водой", "Другая женщина, другой мужчина", "Выкрутасы" и так далее.

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