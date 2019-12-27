Пассажир из первого ряда чудом спасся при крушении лайнера в Казахстане

Мужчина забронировал место в первом ряду

Шквал телефонных звонков обрушился на жителя Астаны Асхата Утепова. Его поздравляли со вторым днем рождения: мужчина зарегистрировался на рейс Алма-Ата-Нур-Султан, но проспал.

Утепов утверждает, что такое с ним случилось впервые в жизни. Он до сих пор в шоковом состоянии. Асхат прилетел в Алма-Ату из Усть-Каменогорска незадолго до вылета в Нур-Султан. Это был для него транзитный рейс. Он в пять утра встал в отеле и зарегистрировался на рейс онлайн, а потом снова заснул.

Разбудили Утепова звонки родственников и коллег. "Все звонят и поздравляют со вторым днем рождения, а я не могу понять, в чем дело", - рассказал он Tengrinews.kz. О случившемся мужчина узнал из сообщений в интернете. У Утепова было место 5А - в самом первом ряду, где находились погибшие пассажиры.

Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата-Нур-Султан после взлета рухнул на дом. По официальным данным, погибли 15 пассажиров. Более 60 пострадали, многие в тяжелом состоянии.

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