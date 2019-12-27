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Путин исполнил желание школьницы из Обнинска

16:13
  • пятница
  • 27 декабря 2019

12-летняя Катя обрела помощника

Президент России Владимир Путин исполнил желание 12-летней девочки из Обнинска. Екатерине Папановой вручили заветного щенка золотистого лабрадора, который нужен ей для терапии.

Путин исполнил желание 10-летнего мальчика со Ставрополья
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15 ноября с просьбой о помощи к главе государства обратился отец Кати Андрей Папанов. Накануне желание обнинской семьи было исполнено. ТВЦ.RU публикует фото счастливой девочки с щенком:

 

В семье Папановых четверо детей. Старшая дочь Катя находится на индивидуальном обучении в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья и состоит на учете в реабилитационном центре. Детям с такими особенностями развития рекомендовано взаимодействие со специально обученными животными, говорится на сайте администрации Обнинска.

Папанов рассказал, что хотел поделиться историей своей семьи и вдохновить других людей, которые также оказались в непростой жизненной ситуации.

Ранее Путин исполнил желание 10-летнего мальчика со Ставрополья. Андрей Кочетов благодаря акции "Елка желаний" смог посетить Красную поляну.

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