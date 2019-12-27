Путин: Когда человек перестает удивляться, ему пора на кладбище

Президент заявил об этом во время матча НХЛ

Человек не должен терять способность удивляться. Об этом заявил президент России Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги, который прошел на Красной площади 25 декабря.

"Когда человек перестает удивляться, ему пора на кладбище", - сказал Путин. Фрагмент беседы главы государства с журналистом появился в программе "Москва. Кремль. Путин".

Матч НХЛ прошел в среду вечером. Команда Путина выиграла со счетом 8:5. Президент забросил больше половины шайб в ворота соперников.

В перерыве между периодами предприниматель Геннадий Тимченко отметил, что президент много работает и устает. "Это правда, не высыпался в последнее время. Мало спал, 4-5 часов, маловато", - признал Путин.

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