ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: Когда человек перестает удивляться, ему пора на кладбище

16:42
  • пятница
  • 27 декабря 2019

Президент заявил об этом во время матча НХЛ

Человек не должен терять способность удивляться. Об этом заявил президент России Владимир Путин в перерыве матча Ночной хоккейной лиги, который прошел на Красной площади 25 декабря.

"Когда человек перестает удивляться, ему пора на кладбище", - сказал Путин. Фрагмент беседы главы государства с журналистом появился в программе "Москва. Кремль. Путин".

Матч НХЛ прошел в среду вечером. Команда Путина выиграла со счетом 8:5. Президент забросил больше половины шайб в ворота соперников.

В перерыве между периодами предприниматель Геннадий Тимченко отметил, что президент много работает и устает. "Это правда, не высыпался в последнее время. Мало спал, 4-5 часов, маловато", - признал Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин в перерыве матча НХЛ
Владимир Путин в перерыве матча НХЛ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.