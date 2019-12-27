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"Ночной кошмар Кличко" стал словом года на Украине

17:14
  • пятница
  • 27 декабря 2019

Год назад мэр Киева сильно оконфузился

Словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово" выбрал слово года уходящего 2019 года.
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Им стало слово "диджитализация" – транслитерация с английского digitalization (цифровизация), что означает изменения во всех сферах общественной жизни, связанные с использованием цифровых технологий.

Также на слово года претендовали "Зе", "монобольшинство", "турборежим", "разведение", "красные линии" и "пленные".

В 2018 году самым популярным было слово "томос", в 2017 - "безвиз", в 2016 - "коррупция".

О слово digitalization споткнулся почти год назад мэр Киева Виталий Кличко. На экономическом форуме в Давосе он не смог выговорить слово и издал лишь невнятные звуки на букву "д". Видимо, с тех пор слово стало "ночным кошмаром" и мэр Киева больше не использовал его в публичной речи.

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