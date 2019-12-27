Шойгу объявил 31 декабря выходным днем для военных

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Первый полк, оснащенный ракетным комплексом стратегического назначения "Авангард", заступил на боевое дежурство в Оренбургской области. Новый вид вооружения, не имеющий аналогов в мире, был представлен в 2018 году президентом в послании Федеральному Собранию. Россия стала единственной страной в мире, которая официально заявила, что располагает гиперзвуковым оружием.

Один из основных пунктов плана по перевооружению российской армии, намеченных руководством страны, выполнен. Утром министр обороны докладывает верховному главнокомандующему: первый полк, оснащенный новейшим ракетным комплексом стратегического назначения "Авангард" заступил на боевое дежурство в Домбаровской дивизии РВСН в Оренбургской области. С этой новости Сергей Шойгу начинает и селекторное совещание, посвященное итогам года.

"Хотел бы поздравить всех нас и особо Ракетные войска стратегического назначения. Сегодня с 10 утра поставлен на боевое дежурство ракетный комплекс стратегического назначения "Авангард". Я всех нас поздравляю с этим знаменательным событием и для страны, и для Вооруженных сил", - сказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Разработка гиперзвукового планирующего крылатого боевого блока "Авангард" велась в строжайшей тайне. Известно о том, что у России теперь есть такое оружие, стало лишь в марте 2018 года во время послания президента Федеральному собранию. Как рассказал Владимир Путин, уникальные разработки отечественных ученых воплотились в изделие, не имеющее аналогов в мире.

"Использование новых композитных материалов позволило решить проблему длительного, управляемого полета планирующего крылатого блока практически в условиях плазмообразования. Он идет к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600-2000 градусов по Цельсию. Крылатый блок при этом надежно управляется", - сказал тогда Путин.

После набора высоты 11 километров боевой блок "Авангард" переходит в горизонтальный полет, во время которого может разгоняться до скорости 21 тысяча километров в час - всего два часа вокруг Земли по экватору. Скорость, плюс постоянное изменение траектории делают "Авангард" неуязвимым для всех существующих систем противоракетной обороны, в том числе перспективных.

За ходом испытаний блока Владимир Путин наблюдал лично. Тогда же было принято решение, что постановка комплекса на боевое дежурство произойдет до конца 2019 года. Создание "Авангарда" вызвало переполох на Западе, прежде всего в США. Вашингтон оказался в непривычной роли догоняющего. Но в Москве неоднократно подчеркивали: создание новых видов вооружения не имеет целью возобновить гонку вооружения или доказать что-то кому-либо. Это лишь элементы сдерживания в современных непростых геополитических условиях. В частности, в ноябре этого года "Авангард" был показан американским инспекторам, что стало еще одним подтверждением неукоснительного выполнения Россией обязательств по договору СНВ-3. Этого же принципа Россия будет придерживаться и впредь. Но не в ущерб своей обороноспособности.

"Все задачи, определенные верховным главнокомандующим на этот период, выполнены. Боевые возможности Вооруженных сил выросли на 14%. Заданный уровень поддержания обороноспособности страны обеспечен", - сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Завершение селекторного совещания в Минобороны получилось по-настоящему новогодним. Сергей Шойгу объявил 31 декабря выходным днем в Вооруженных силах. Но подчеркнул, поскольку работы еще много, потрудиться придется завтра.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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