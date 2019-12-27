Путин собрал членов Совбеза на оперативное совещание

Обсуждалась подготовка к предстоящим новогодним праздникам

Актуальные вопросы социально-экономического развития России стали темой сегодняшнего оперативного совещания Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности страны. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Президент отметил необходимость обеспечения бесперебойного функционирования соответствующих министерств и ведомств в ходе предстоящих длительных новогодних праздников.

Рассматривались и международные вопросы, в том числе ситуация в Сирии - в контексте недавних телефонных разговоров главы государства с зарубежными коллегами. В частности, была затронута проблема повышения террористической активности в провинции Идлиб.

Обсуждалось также положение дел в Ливии. Участники совещания высказались в пользу поддержки международных усилий по урегулированию в этой стране.

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