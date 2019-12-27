Герои 2019 года: чьи имена запомнят в России

В России удивительно много людей, которыми гордится вся страна

Выжили все. И даже серьезно не пострадали. Такие фразы в новостях про авиакатастрофы звучат крайне редко. 15 августа 2019 года мог стать последним днем для 233 человек на борту лайнера, который вылетел из Жуковского в Симферополь. Сразу после взлета в двигатель попали птицы. Экипаж запросил срочную посадку, но тут же отказал и второй двигатель. Времени на возвращение в аэропорт не оставалось – всё решали секунды.

- Это просто какое-то чудо. И спасибо командиру экипажа, потому что, действительно, это было профессионально, что мы все остались живы. - Безукоризненное мастерство. Самолет оторвался от земли и стал набирать высоту. В это время взрыв двигателя и пошел треск в самолете.

Дамир Юсупов и Георгий Мурзин сумели посадить лайнер на кукурузное поле. После расследования эксперты подтвердят – экипаж действовал хладнокровно и строго по инструкции. На земле, спустя всего несколько часов после посадки, невозмутимый Юсупов рассказывал журналистам о самых важных 30 секундах его жизни.

"Мысли были только о том, как не допустить падения. Во-вторых, когда падение уже было неизбежно, как можно мягче посадить самолет", - говорил он.

Получилось и правда мягко. На кадрах с воздуха видно, что фюзеляж самолета почти не пострадал, повреждены оказались только двигатели.

"В сложной аварийной ситуации весь экипаж воздушного судна сработал профессионально, четко, слаженно, проявил отвагу, но ключевая роль, безусловно, принадлежит командиру лайнера, Дамиру Касимовичу Юсупову и второму пилоту, Георгию Александровичу Мурзину. Они смогли посадить самолет буквально в чистом поле и спасли десятки жизней. Высококлассные летчики по праву удостоены звания Героев России", - заявил президент России Владимир Путин.

Высокий класс в 2019 году продемонстрировали и военные летчики дальней авиации. Экипаж ТУ-22М3 в Астраханской области сумел отвести самолет от населенного пункта и посадить на грунт. Во время планового полета у бомбардировщика отказал двигатель. Летчики не пострадали, их оперативно эвакуировали на аэродром базирования. Командование рекомендует представить экипаж к награде. Правда, имена героев, как минимум в ближайшие годы, останутся под грифом секретно. Космонавт Сергей Прокопьев, наоборот, стал известен во всем мире. Еще до того, как получил звезду Героя. Именно Прокопьев вместе с напарником обнаружил отверстие в прошивке МКС и выходил в открытый космос, чтобы устранить поломку. В очередной командировке на орбите он провел почти 200 дней.

Из космоса на землю. Водитель Абдуманнон Каршиев повел себя по-геройски, так сказать, без отрыва от производства. Через 20 минут после начала рейса в поселке Ольгино под Петербургом его автобус загорелся. Площадь пожара в таких ситуациях разрастается мгновенно, поэтому действовать надо было быстро. Шофер остановил автобус, вывел оттуда полсотни пассажиров, вызвал спасателей, а затем сам попытался потушить огонь. До приезда пожарных успел израсходовать три огнетушителя. Абдуманнон Каршиев родом из Узбекистана, водителем работает уже 14 лет. Руководство автопарка обещало сотрудника премировать.

"Я сам просил подальше отходить от машины. Потому что никто не должен был пострадать. В моей жизни это первый случай, никогда такого не было, я никому такого не желаю", - рассказал водитель автобуса Абдуманнон Каршиев.

Данил Юлдашев тоже из Узбекистана, но уже семь лет живет в Перми. 17 августа он ехал на тренировку по боксу и увидел, как автобус врезался в стену магазина. Молодой человек выскочил из машины, открыл заклинившие двери и начал оказывать помощь пострадавшим. К спасению подключилась подруга Юлдашева и еще один свидетель аварии – охранник из Киргизии, который работал неподалеку. В аварии пострадали 32 человека, одну пассажирку спасти не удалось.

В первые минуты никто до конца не понимал масштабы пожара. Площадь возгорания в итоге составила почти две с половиной тысячи метров. "За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях" - с такой взрослой формулировкой Ордена Мужества от имени президента России удостоен 11-летний Алексей Мартыненко. Посмертно. Мальчик умер вскоре после пожара в палаточном лагере "Холдоми" в июле. Леша одним из первых увидел возгорание, которое произошло из-за неисправного обогревателя, и стал помогать другим выбираться из палаток. Жертвами огня, кроме Алексея Мартыненко, стали еще трое детей. Если бы пожар заметили позднее, погибших могло быть гораздо больше – в 26 палатках находились 186 подростков.

Пожар в Щелковском районе Подмосковья обошелся без жертв благодаря расторопности и смекалке сотрудников ДПС Дмитрия Булычева и Игоря Помыткина. Во время патрулирования они заметили огонь в окнах жилого дома. Путь со второго этажа уже был отрезан дымом. Полицейские остановили "Газель" и попросили водителя припарковаться под окнами. После чего погорельцы спрыгнули на грузовик. Чтобы спасти из огня пожилого мужчину, Игорю Помыткину пришлось выбить дверь в одну из квартир.

"За дверью находился мужчина в трусах и в майке. Он спал, наверное. Я ему открыл дверь, сказал, что не надо одеваться, а выходить как есть на улицу", - рассказал сотрудник ДПС Игорь Помыткин.

Булычева наградили ведомственной медалью, а Помыткину присвоили звание капитана. Сами полицейские при этом в интервью скромно удивлялись вниманию СМИ к их персонам. Говорят, просто выполнили свою работу. Похожая реакция на неожиданную славу и у краснодарского врача Павла Попова. Он стал знаменитым после того, как предложил помощь Луне Феннер, девочке из Соединенных Штатов, которую журналисты прозвали "Бэтменом" из-за редкого заболевания – меланоцитарного невуса. На родине родителям Луны предлагали лишь один вариант: около 80 хирургических операций общей стоимостью в полмиллиона долларов. Гарантий успеха не давали, но было понятно, что лицо девочки останется обезображенным. Лечение Луны в Краснодаре методом фотодинамической терапии продлится максимум полтора года. После двух успешных процедур – именно процедур, а не тяжелых операций, семья Феннер улетела в США отмечать Рождество. По словам врачей, к моменту полного удаления пятна ребенок даже не будет помнить, из-за чего ее называли "Бэтменом".

Подробности смотрите в репортаже Дениса Большакова.

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