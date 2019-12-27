Барановскую с детьми не пустили в самолет

От телеведущей потребовали доказательство

Телеведущую Юлию Барановскую и ее трех детей Артема, Арсения и Яну не хотела пропускать в самолет. Юлия и дети возвращались из Намибии, где провели незабываемый отпуск.

Сотрудники авиакомпании не поверили, что Юлия – мать троих детей и потребовали доказательство, пишет интернет-портал "Дни.ру".

"На пересадке, взяв в руки наши посадочные, нам задали вопрос: "Вы путешествуете одни? Где сопроводительное письмо от родителей?" Я говорю: "Я родитель"))) Улыбнулись и сказали, что выгляжу, как сестра)", - написала телеведущая в Instagram.

Барановская 10 лет жила в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным и родила от него троих детей – сыновей Артема и Арсения, дочь Яну. В 2013 году Аршавин бросил семью и ушел к журналистке Алисе Казьминой, с которой впоследствии развелся. Дети остались с Юлией.

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