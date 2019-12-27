ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Барановскую с детьми не пустили в самолет

17:37
  • пятница
  • 27 декабря 2019

От телеведущей потребовали доказательство

Телеведущую Юлию Барановскую и ее трех детей Артема, Арсения и Яну не хотела пропускать в самолет. Юлия и дети возвращались из Намибии, где провели незабываемый отпуск.
Жизнь многодетной матери Юлии Барановской в 8 фото

Сотрудники авиакомпании не поверили, что Юлия – мать троих детей и потребовали доказательство, пишет интернет-портал "Дни.ру".

"На пересадке, взяв в руки наши посадочные, нам задали вопрос: "Вы путешествуете одни? Где сопроводительное письмо от родителей?" Я говорю: "Я родитель"))) Улыбнулись и сказали, что выгляжу, как сестра)", - написала телеведущая в Instagram.

Барановская 10 лет жила в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным и родила от него троих детей – сыновей Артема и Арсения, дочь Яну. В 2013 году Аршавин бросил семью и ушел к журналистке Алисе Казьминой, с которой впоследствии развелся. Дети остались с Юлией.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Юлия Барановская с детьми
Юлия Барановская с детьми
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.