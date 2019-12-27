Путин обсудил с президентом Египта полное восстановление авиасообщения

Телефонный разговор состоялся по инициативе ас-Сиси

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим египетским коллегой Абдель фаттахом ас-Сиси.

Разговор состоялся по инициативе египетской стороны. Лидеры двух стран обсудили вопросы восстановления полноформатного авиасообщения, а также актуальные темы двустороннего сотрудничества.

Не обошли стороной проблематику урегулирования кризиса в Ливии и строительство первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа", говорится в сообщении Кремля.

После авиакатастрофы над Синайским полуостровом в 2015 году авиасообщение между Египтом и Россией было прекращено. Начались работы по усилению мер безопасности в египетских аэропортах. 11 апреля 2018 года прямые рейсы между Каиром и Москвой возобновились. Чартерное авиасообщение с египетскими городами Шарм-эль-Шейх и Хургада до сих пор остается закрытым.

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