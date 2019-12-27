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"Современник" изменил репертуар в связи со смертью Волчек

18:18
  • пятница
  • 27 декабря 2019

Комедийный спектакль будет отменен

Московский театр "Современник" внес коррективы в репертуар в связи со смертью художественного руководителя Галины Волчек.

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27, 28 и 29 декабря спектакли отменять не будут. Заявленные "Три товарища", "Пигмалион" и "Три сестры" будут отыграны по расписанию.

"Их в разные годы поставила Галина Волчек. Во все, что происходит на сцене, – огромная часть ее души, ее невероятного таланта", - говорится в сообщении театра.

Но комедийный спектакль "С наступающим", который запланирован на 30 декабря, будет отменен в связи с трагичными событиями. Билеты можно сдать в кассу театра до 8 января включительно.

Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек умерла 26 декабря в столичной больнице. Ей было 86 лет.

Прощание с Галиной Волчек пройдет 29 декабря в театре "Современник". Гражданская панихида начнется в 11:00 часов, людей начнут запускать с 9:00. Похороны театрального режиссера пройдут на Новодевичьем кладбище в тот же день.

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Портрет художественного руководителя Галины Волчек у входа в здание театра "Современник"
Портрет художественного руководителя Галины Волчек у входа в здание театра "Современник"
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