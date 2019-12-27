Из разбившегося в Казахстане самолета спасли малыша (видео)

Ребенка передали врачам скорой помощи

Спасатели извлекли маленького ребенка из-под обломков рухнувшего в Казахстане самолета.

На видео можно заметить, как полицейский несет малыша в белом комбинезоне к машинам скорой помощи, передает Life.ru.

Трагедия произошла утром 27 декабря. Самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата-Нур-Султан при взлете начал терять высоту рухнул на дом. На борту в момент аварии находились 93 пассажира и 5 членов экипажа.

По официальным данным, погибли 12 пассажиров. Более 60 пострадали, многие в тяжелом состоянии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования и объявил 28 декабря днем национального траура.

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