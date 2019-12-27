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Вдову Лужкова Елену Батурину объявили в розыск

19:23
  • пятница
  • 27 декабря 2019

Заявление подал финансовый управляющий бизнеса ее брата

Вдову Юрия Лужкова, богатейшую россиянку Елену Батурину объявили в розыск по иску о клевете.

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Розыском занимается МВД Калмыкии. Батурина уже пять раз не являлась в суд, поэтому пришлось объявить ее в розыск. Рассмотрение дела временно приостановлено, на Батурину наложено обязательство о явке.

В сентябре финансовый управляющий в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента компании брата Батуриной Эренцен Манжеев подал иск против президента компании "Inteco Management", кем и является Батурина.

Ему не понравилось заявление вдовы Лужкова о том, что он незаконно получил доступ к ее средствам с помощью поддельных документов, за что против него возбудили уголовное дело, заявил адвокат заявителя РБК. Теперь Манжеев хочет вернуть свое доброе имя через суд.

В свою очередь представитель Батуриной назвал постановление суда – очередной рейдерской атакой на его подзащитную. Виктора Батурина – основного оппонента Елены - используют структуры А1 Михаила Фридамана, заявил пресс-секретарь предпринимателя Геннадий Теребков.

"То, что оппоненты активизировали свои действия, устроили грязную пиар-кампанию против Елены Батуриной в самый трагический для нее момент, сразу после смерти супруга, вызывает к ним особое презрение", - отметил он.

Батурина уехала из России в 2010 году, на данный момент проживает в Лондоне. С 2007 года она судится со своим братом Виктором из-за бизнеса. Процесс идет в Австрии.

24 октября 2019 года ее в очередной раз признали самой богатой женщиной России по версии журнала Forbes. Ее состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

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