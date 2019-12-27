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"Замотали скотчем": Медведева столкнулась с трудностью на выступлении

19:53
  • пятница
  • 27 декабря 2019

Фигуристка смогла найти выход из ситуации

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выступала в короткой программе на чемпионате России в Красноярске в сломанных коньках.

Накануне на тренировке Медведева упала и сломала один ботинок. Спортсменка попробовала купить новую соревновательную обувь, но кататься в новых коньках не смогла. В итоге фигуристка и ее тренер Брайан Орсер решили "ренимировать" старые, замотав их скотчем.

"Это было небольшое чудо. И я счастлив, что Женя смогла преодолеть эту ситуацию", - заявил наставник спортсменки.

Медведева заняла пятое место (71,08 балла) после короткой программы на чемпионате России, уступив место Алене Косторной, Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Елизавете Туктамышевой. Фанаты предположили, что Медведеву подвели коньки. В этих же коньках фигуристка выступит в произвольной программе в субботу, 28 декабря.

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