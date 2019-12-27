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Сообщение о драке военных России и США в Сирии оказалось фейком

19:50
  • пятница
  • 27 декабря 2019

В Минобороны России опровергли информацию Сирийского центра мониторинга

Информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии – это "примитивный фейк". Об этом сообщили в Минобороны России.

Опровержение российского оборонного ведомства опубликовало издание Lenta.ru. Военнослужащие российского центра примирения враждующих сторон и подразделений военной полиции продолжают выполнять задачи в обычном режиме.

Ранее  информацию о драке военных России и США в Сирии распространил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Не доверять Сирийскому центру мониторинга до этого призывали в МИД России.

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