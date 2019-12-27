Сообщение о драке военных России и США в Сирии оказалось фейком

В Минобороны России опровергли информацию Сирийского центра мониторинга
Информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии – это "примитивный фейк". Об этом сообщили в Минобороны России.
Опровержение российского оборонного ведомства опубликовало издание Lenta.ru. Военнослужащие российского центра примирения враждующих сторон и подразделений военной полиции продолжают выполнять задачи в обычном режиме.
Ранее информацию о драке военных России и США в Сирии распространил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
Не доверять Сирийскому центру мониторинга до этого призывали в МИД России.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"