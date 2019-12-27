Новак уточнил сроки запуска "Северного потока-2"

Санкции США помешали сдать проект вовремя

Газопровод "Северный поток - 2" будет запущен до конца 2020 года.

Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак. Достроить нитку поможет судно "Академик Черский", которое сейчас находится на Дальнем Востоке.

"Потребуется некоторое время на допподготовку", - заявил глава Минэнерго ТАСС. На сегодняшний день готовность "Северного потока - 2" составляет 93,5%, в общей сложности осталось уложить 160 километров труб.

Ранее вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак утверждал, что "Северный поток-2" начнет работать в середине 2020 года.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предполагает санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Ограничения коснулись судов, которые занимались укладкой труб на глубинах более 100 футов, и компаний, которые сдают такие корабли в аренду.

После подписания документа швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода, из Балтийского моря. В Кремле заявили, что подобные шаги Трампа в отношении газопровода не останутся без взаимности.

Видео: зачем США вводят санкции против "Северного потока - 2"?

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"