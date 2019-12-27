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"Газпром" выплатил Украине $2,9 млрд

20:19
  • пятница
  • 27 декабря 2019

Российская сторона исполнила решение Стокгольмского арбитража

Российская компания "Газпром" заплатила "Нафтогазу Украины" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

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Таким образом, Россия исполнила договоренности, которые были достигнуты 20 декабря в Минске. Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко подтвердил в Facebook перечисление денег от "Газпрома".

"Россия и Украина урегулировали взаимные претензии по газу, больше судебных исков и споров не будет", - заявил на прошлой неделе вице-премьер Дмитрий Козак.

Россия и Украина также договорились, что "Нафтогаз" отзовет другие иски, по которым пока нет решений.

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