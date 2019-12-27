"Абсолютная наглость": президент Чехии затаил обиду на Россию

Милош Земан может отказаться от поездки на День Победы в 2020 году

Президент Чехии Милош Земан может отказаться от визита в Москву по случаю 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Чешскому лидеру не понравилась реакция МИД России относительно нового закона о признании 21 августа Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году.

"Это, конечно, абсолютная наглость. Некоторое время назад я принял приглашение президента Путина отпраздновать 75-ю годовщину победы во Второй мировой войне. Но теперь я думаю о том, чтобы вообще не ехать в Москву", - заявил он в интервью изданию Parlamentnilisty.

Ранее внешнеполитическое ведомство России опубликовало комментарий, в котором говорилось, что принятие в Чехии нового закона вряд ли будет способствовать успешному сотрудничеству между Москвой и Прагой.

После этого сообщения глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что странам "нужно налить чистого вина" в двусторонние отношения.

Видео: президент Чехии высказался о памятнике Коневу

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"