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Зеленского поправили после слов о победе над Россией

21:25
  • пятница
  • 27 декабря 2019

Президента Украины попросили не приписывать себе чужие победы

Президент Украины Владимир Зеленский назвал победой получение "Нафтогазом Украины" от "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

"Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны – большая. <...> Деньги уже на украинских счетах, согласно достигнутым договоренностям", - написал в фейсбуке Зеленский.

Многие пользователи в комментариях под постом отметили заслугу предыдущего президента Украины Петра Порошенко. Немало из них задались вопросом, куда именно теперь пойдут полученные от "Газпрома" деньги.

- Что значит ещё одна? Я пропустил предыдущие?

- Ты каким боком здесь?

- Ну, а теперь все эти деньги отдадут на зарплату депутатов... Они же бедствуют. 

- А какое отношение к этой "перемоге" имеете непосредственно Вы, Владимир Александрович?

- Не приписывайте себе чужие победы.

В пятницу "Газпром" заплатила "Нафтогазу Украины" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража после того, как Москва и Киев обнулили претензии по газу. Подробнее об этом смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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