Замеченный с новой девушкой Телегин ответил на обвинения в неверности

Хоккеист назвал причину расставания с Пелагеей

27-летний нападающий клуба ЦСКА Иван Телегин впервые прокомментировал развод с певицей Пелагеей.

Хоккеисту искренне жаль, что у него не получилось найти "одного единственного человека и прожить с ним жизнь", но он благодарен судьбе за то, что повстречал Пелагею, которая родила ему замечательную дочь.

Две сильные личности не могут ужиться рядом друг с другом, это и послужило причиной развода, заявил Телегин, тем самым опровергнув слухи о том, что брак разрушила некая любовница.

"В распаде наших отношений нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий. У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем поддерживать и помогать друг другу", - написал спортсмен в Instagram, не оставив ни капли сомнения в его словах.

Телегин и Пелагея поженились в 2016 году. Они воспитывают трехлетнюю дочь Таисию. В декабре возникли слухи о том, что супруги расходятся. Хоккеист и певица удалили фото друг друга из соцсетей, Пелагея перестала носить кольцо, а ее мужа заметили в компании с моделью.

26 декабря Пелагея официально заявила, что рассталась с Телегиным и хочет решить все вопросы с разводом достойно и интеллигентно.

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