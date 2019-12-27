Украину оставили без денег на военные нужды

МИД страны надеется, что партнеры пересмотрят свою позицию

Берлин не будет предоставлять Киеву военную помощь. О решении немецких властей рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Он заявил, что просьба Украины была отклонена, однако киевские власти надеются на пересмотр позиции.

"Я надеюсь, что Берлин пересмотрит эту сдержанную позицию и все же решится на то, чтобы усилить оборонные способности Украины", - цитирует ТАСС интервью Пристайко.

Он отметил, что и Германия, и ЕС сделали очень много для Украины, "но этого недостаточно, чтобы положить конец гибели людей".

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