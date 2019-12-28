Российские военные поздравили детей в Сирии с Новым годом

Ребятам привезли вкусные подарки
Сотрудники российского Центра по примирению поздравили детей сирийского Алеппо с наступающим Новым годом. Наших военных пригласили на праздничный спектакль. Юные артисты - дети с ограниченными возможностями: кто-то родился с инвалидностью, кто-то получил её во время боевых действий.
Новогодние подарки - наборы со сладостями, которые привезли сотрудники центра, ждали ребят под ёлкой. За свою маленькую жизнь они так редко видели праздники, что радуются каждому радостному мгновению, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"