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Российские военные поздравили детей в Сирии с Новым годом

10:07
  • суббота
  • 28 декабря 2019

Ребятам привезли вкусные подарки

Сотрудники российского Центра по примирению поздравили детей сирийского Алеппо с наступающим Новым годом. Наших военных пригласили на праздничный спектакль. Юные артисты - дети с ограниченными возможностями: кто-то родился с инвалидностью, кто-то получил её во время боевых действий.

Новогодние подарки - наборы со сладостями, которые привезли сотрудники центра, ждали ребят под ёлкой. За свою маленькую жизнь они так редко видели праздники, что радуются каждому радостному мгновению, сообщает "ТВ Центр".

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Поздравление сирийских детей с Новым годом
Поздравление сирийских детей с Новым годом
Новогодние подарки для детей в Сирии
Новогодние подарки для детей в Сирии
Поздравление сирийских детей с Новым годом
Поздравление сирийских детей с Новым годом
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