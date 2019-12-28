Невыученные уроки войны: Польша пошла на обострение отношений с Россией

Нашему послу читали нотации в МИДе

Польша решила не искать исторической правды: Варшава пошла на очередное обострение отношений с Москвой. Российского посла Сергея Андреева вызвали в МИД этой европейской страны после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.

По словам посла, беседа с директором восточного департамента была жёсткая, но вполне корректная. "Он излагал позицию польской стороны, я - позицию российской стороны", - пояснил дипломат в интервью РИА Новости.

Напомним, что на днях в Москве прошла расширенная коллегия Минобороны. Выступая перед военными Путин назвал сволочью и антисемитской свиньёй посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку.

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