Президент Чехии намекнул на отмену визита в Москву на День Победы

Главе государства не понравилась позиция России

Президент Чехии Милош Земан намекнул на то, что он не приедет в Москву на празднование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Главе государства не понравилась позиция российской стороны относительно событий 1968 года в Чехословакии.

Президент напомнил, что он принял приглашение Владимира Путина принять участие в празднованиях 75-летия Победы. "Сейчас я думаю о том, ехать ли туда вообще", - заявил Земан чешскому порталу Parlamentnilisty.

Напомним, что недавно чешский парламент принял закон, который признаёт 21 августа днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году. В российском МИДе выразили разочарование после принятия такого документа.

21 августа 1968 года войска СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии вошли в Чехословакию, чтобы остановить реформы так называемой Пражской весны, которая грозила расколом восточноевропейского социалистического блока. В результате, по данным российских историков, погибли 12 советских солдат. По мнению чешской стороны, в столкновениях погибли 406 чехов и словаков.

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