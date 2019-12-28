ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президент Чехии намекнул на отмену визита в Москву на День Победы

10:53
  • суббота
  • 28 декабря 2019

Главе государства не понравилась позиция России

Президент Чехии Милош Земан намекнул на то, что он не приедет в Москву на празднование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Главе государства не понравилась позиция российской стороны относительно событий 1968 года в Чехословакии.
Земан назвал трусами воюющих с памятником советскому маршалу

Президент напомнил, что он принял приглашение Владимира Путина  принять участие в празднованиях 75-летия Победы. "Сейчас я думаю о том, ехать ли туда вообще", - заявил Земан чешскому порталу Parlamentnilisty.

Напомним, что недавно чешский парламент принял закон, который признаёт 21 августа днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году. В российском МИДе выразили разочарование после принятия такого документа.

21 августа 1968 года войска СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии вошли в Чехословакию, чтобы остановить реформы так называемой Пражской весны, которая грозила расколом восточноевропейского социалистического блока. В результате, по данным российских историков, погибли 12 советских солдат. По мнению чешской стороны, в столкновениях погибли 406 чехов и словаков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Милош Земан
Милош Земан
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.