ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Объявлена дата обмена пленными между Киевом и Донбассом

11:01
  • суббота
  • 28 декабря 2019

Это произойдёт до конца года

Обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса намечена на 29 декабря. ДНР и ЛНР передадут украинской стороне 55 человек, взамен они  рассчитывают получить 87 своих сторонников, сообщила омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова.

Напомним, что договорённость об обмене всех на всех была достигнута на встрече лидеров нормандской четвёрки в Париже. На этой неделе после долгих переговоров Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины удалось согласовать окончательную формулу обмена и списки удерживаемых лиц.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Обмен пленными
Обмен пленными
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.