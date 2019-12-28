Объявлена дата обмена пленными между Киевом и Донбассом

Это произойдёт до конца года

Обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса намечена на 29 декабря. ДНР и ЛНР передадут украинской стороне 55 человек, взамен они рассчитывают получить 87 своих сторонников, сообщила омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова.

Напомним, что договорённость об обмене всех на всех была достигнута на встрече лидеров нормандской четвёрки в Париже. На этой неделе после долгих переговоров Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины удалось согласовать окончательную формулу обмена и списки удерживаемых лиц.

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