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Разгорается скандал вокруг ОЗХО и газовой атаки в Сирии

11:34
  • суббота
  • 28 декабря 2019

Организация исказила факты событий апреля 2018 года

Новое разоблачение от WikiLeaks. На портале появился секретный документ, который подтверждает, что химической атаки в сирийском городе Дума в апреле 2018 года не было. Токсикологам, проводившим исследования для ОЗХО, не удалось подтвердить версию, это следует из обнародованного доклада. Кроме того, в нем сообщается, что руководство организации отдало приказ удалить из внутренней базы документ, в котором химатака в Думе  названа постановкой.

Напомню, в марте этого года в Организации по запрещению химического оружия  рассказали, что во время того обстрела использовались токсичные вещества  и обвинили во всем Дамаск. Это фактически дало повод Западу атаковать позиции Башара Асада. В конце ноября, также благодаря WikiLeaks, стало известно, что доклад был сильно искажён, а имеющиеся данные подгонялись под нужный результат.

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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО)
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО)
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