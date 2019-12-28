Организация исказила факты событий апреля 2018 года

Новое разоблачение от WikiLeaks. На портале появился секретный документ, который подтверждает, что химической атаки в сирийском городе Дума в апреле 2018 года не было. Токсикологам, проводившим исследования для ОЗХО, не удалось подтвердить версию, это следует из обнародованного доклада. Кроме того, в нем сообщается, что руководство организации отдало приказ удалить из внутренней базы документ, в котором химатака в Думе названа постановкой.

Напомню, в марте этого года в Организации по запрещению химического оружия рассказали, что во время того обстрела использовались токсичные вещества и обвинили во всем Дамаск. Это фактически дало повод Западу атаковать позиции Башара Асада. В конце ноября, также благодаря WikiLeaks, стало известно, что доклад был сильно искажён, а имеющиеся данные подгонялись под нужный результат.

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