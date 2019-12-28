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Драки в сербском парламенте переросли в уличные беспорядки

11:58
  • суббота
  • 28 декабря 2019

Неспокойная ночь в Белграде

Неспокойная ночь выдалась в Белграде. Сербская столица вновь охвачена многотысячными акциями протеста у посольства Черногории. Там жгли файеры, били бутылки и устраивали потасовки. Всё это происходило после принятия в Подгорице закона о религиозных объединениях, который фактически легализует изъятие сербской церковной собственности и её передачу непризнанной в православном мире Черногорской автокефалии. 

Законопроект о свободе вероисповедания парламент Черногории принял 26 декабря, несмотря на массовые уличные протесты и недовольства в зале заседаний. Обсуждение переросло в рукопашную. Оппозиционные депутаты выступали против и требовали доработать документ в диалоге с Сербской православной церковью. Но всех несогласных задержала полиция. Принятый законопроект предусматривает передачу государству религиозных объектов - храмов, церквей, монастырей, а также святынь и реликвий, сообщает "ТВ Центр".

В Белграде заявляют: на православных сербов в соседней стране уже объявлена настоящая охота, а религиозные преобразования в Черногории поддерживаются властями. В частности, инициатором скандального законопроекта был премьер Душко Маркович. Собственность Сербской православной церкви по новому документу перейдёт к непризнанной черногорской автокефальной церкви.

Всё это напоминает украинскую историю годичной давности. Тогда пресловутый томос привел к расколу среди верующих. Храмы и церкви стали местом погромов и массовых драк. Все это хорошо известно руководству Черногории. Инициативы Подгорицы в отношении Белграда говорят лишь об одном - дела духовные в очередной раз пытаются использовать для удовлетворения политических амбиций.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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