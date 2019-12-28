ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как "Единая Россия" помогает больным детям

12:30
  • суббота
  • 28 декабря 2019

Партия передала ребятам дорогие лекарства

В Москве 30 детей больных муковисцидозом получили жизненно важные лекарства. Медицинские препараты их родителям предоставил сопредседатель правозащитного центра партии "Единая Россия". Когда в аптеках возникла нехватка иностранных медикаментов, необходимых для поддержания нормальной жизнедеятельности тех, кто страдает от этого тяжёлого генетического заболевания, депутат Госдумы Михаил Старшинов откликнулся на просьбу о помощи.

Краткосрочным содействием правовой центр не ограничивается. Сейчас парламентарии вместе с Минздравом ищут пути решения проблемы, сообщает "ТВ Центр". "Единая Россия" направила сигналы в правительство о том, что нужен комплексный подход по решению этой проблемы, рассказал окружной руководитель московского отделения всероссийской организации "Молодая гвардия" Денис Уваркин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Лекарственный препарат
Лекарственный препарат
Передача жизненно важных лекарств нуждающимся
Передача жизненно важных лекарств нуждающимся
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.