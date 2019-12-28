Как "Единая Россия" помогает больным детям

Партия передала ребятам дорогие лекарства

В Москве 30 детей больных муковисцидозом получили жизненно важные лекарства. Медицинские препараты их родителям предоставил сопредседатель правозащитного центра партии "Единая Россия". Когда в аптеках возникла нехватка иностранных медикаментов, необходимых для поддержания нормальной жизнедеятельности тех, кто страдает от этого тяжёлого генетического заболевания, депутат Госдумы Михаил Старшинов откликнулся на просьбу о помощи.

Краткосрочным содействием правовой центр не ограничивается. Сейчас парламентарии вместе с Минздравом ищут пути решения проблемы, сообщает "ТВ Центр". "Единая Россия" направила сигналы в правительство о том, что нужен комплексный подход по решению этой проблемы, рассказал окружной руководитель московского отделения всероссийской организации "Молодая гвардия" Денис Уваркин.

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