Самый крупный российский клад показали публике

Он выставлен в Царском селе

В музее-заповеднике "Царское село" открылась выставка уникальной коллекции сервизов семьи Нарышкиных. Около двух тысяч предметов из золота и серебра пролежали нетронутыми больше 100 лет. Их обнаружили ещё в 2012 году в тайной комнате одного из особняков Санкт-Петербурга, но широкой публике представили впервые.

412 килограммов серебра высочайшей пробы - это только вес драгоценного металла, из которого изготовлены эти высокохудожественные вещи. Бытовую посуду одной богатейших семей царских времён показывают посетителям впервые, сообщает "ТВ Центр".

Богатейшую коллекцию сервизов семья Нарышкиных собирала не одно поколение. Самый ранний датирован 1837 годом. О назначении некоторых столовых приборов учёные спорят до сих пор.

Тайник с фамильным столовым серебром нашли в Петербурге совершенно случайно. В 2012 году началась плановая реставрация особняка на улице Чайковского, в центре города, который был известен как дом Трубецких-Нарышкиных. До революции он принадлежал семье старинного дворянского рода. Во время работ реставраторы обнаружили замурованный вход в подвал. Весь этот подвал был забит драгоценностями.

"Клад был очень аккуратно и хорошо упакован, некоторые вещи были завернуты в газеты 1917 года, что дало возможность атрибутировать время закладки этого клада и серебро", - рассказала главный хранитель Царскосельского музея Татьяна Серпинская.

Учёные полагают, что все эти вещи семья Нарышкиных прятала именно в год революции, спешно готовясь к эмиграции во Францию. Именно там заказывали новые изделия для пополнения коллекции. Парижская фирма "Акок и сыновья", признанные мастера конца 19 века - специально для дворян из России работали в сложнейшей технике машинной гравировки по металлу. На каждом приборе есть герб семьи Нарышкиных.

Это самый крупный клад в истории России, говорят учёные. В революционные годы большинство драгоценных вещей из дворянских домов, дворцов, были вывезены за границу, расхищены, проданы. То, что сервизы Нарышкиных сохранились в таком комплекте - настоящее чудо.

Драгоценную коллекцию разместили в одном из самых роскошных залов Екатерининского дворца, здесь вельможи ожидали аудиенции императрицы. Серебряные креманки, самовары, салатницы удачно вписываются в роскошный золотой интерьер растреллиевского барокко. Из двух тысяч предметов клада Нарышкиных в стеклянных стеллажах - меньше половины. Остальные вещи разместят в резиденции Николая Второго - Александровском дворце, когда закончится его реставрация.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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