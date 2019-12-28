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Трамп поставил ультиматум строителям "Северного потока - 2"

13:28
  • суббота
  • 28 декабря 2019

США требуют остановить все работы

Американская администрация дала подрядчикам "Северного потока - 2" месяц на прекращение работ. Если строительство газопровода продолжится, то компании, участвующие в нём, подпадут под американские санкции. Об этом говорится в специальном разъяснении Госдепа.
Остановлено строительство "Северного потока - 2"

Намерение США заключается в том, чтобы остановить "Северный поток - 2" – не скрывают своих интересов американцы. В Вашингтоне настаивают, что ограничительные меры продиктованы исключительно необходимостью увеличить энергетические поставки в Европу. Речь идёт об американском сжиженном газе.

Напомним, что после того, как Дональд Трамп на прошлой неделе подписал  военный бюджет с санкциями против "Северного потока - 2", судно-трубоукладчик из Швейцарии покинуло зону строительства газопровода.

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, американские санкции не оставили надежд на изменение отношений Москвы и Вашингтона. У себя в Twitter политик и журналист напомнил об обещании Дональда Трампа наладить отношения с Россией.

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