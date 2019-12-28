ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Маленькую дочь Заворотнюк привели на шоу Чернышёва

17:32
  • суббота
  • 28 декабря 2019

Фигурист показал девочку публике

Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые показали публике. Супруг актрисы Пётр Чернышёв взял её с собой на ледовое шоу Татьяны Навки "Спящая красавица".
Чёрная полоса: у мужа Заворотнюк появились новые проблемы

Фигурист бережно нёс на руках Милу на глазах многотысячного зала. Многие зрители не сдерживали слёз, момент получился очень трогательным и волнительным, пишет издание Teleprogramma.pro.

Позже дочь Завортнюк от первого брака актрисы опубликовала у себя в Instagram небольшой фрагмент видео с этого шоу. На кадрах, снятых Анной, видно, как на льду выступают её отчим и фигуристка Татьяна Навка.

Анастасия Заворотнюк вот уже более шести месяцев не появляется на публике. Её родные ничего не рассказывают журналистам, но СМИ пишут, что примерно с августа 2019 года звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с онкологическим заболеванием. По некоторым данным, она проходила лечение в Германии, а сейчас находится в одной из московских клиник.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Фигурист Петр Чернышев с дочерью
Фигурист Петр Чернышев с дочерью
Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв
Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.