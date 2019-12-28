Маленькую дочь Заворотнюк привели на шоу Чернышёва

Фигурист показал девочку публике

Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые показали публике. Супруг актрисы Пётр Чернышёв взял её с собой на ледовое шоу Татьяны Навки "Спящая красавица".

Фигурист бережно нёс на руках Милу на глазах многотысячного зала. Многие зрители не сдерживали слёз, момент получился очень трогательным и волнительным, пишет издание Teleprogramma.pro.

Позже дочь Завортнюк от первого брака актрисы опубликовала у себя в Instagram небольшой фрагмент видео с этого шоу. На кадрах, снятых Анной, видно, как на льду выступают её отчим и фигуристка Татьяна Навка.

Анастасия Заворотнюк вот уже более шести месяцев не появляется на публике. Её родные ничего не рассказывают журналистам, но СМИ пишут, что примерно с августа 2019 года звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с онкологическим заболеванием. По некоторым данным, она проходила лечение в Германии, а сейчас находится в одной из московских клиник.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"