57-летняя жена Малинина показала роскошную фигуру в бикини

Семья отдыхает в Таиланде

Супруга Александра Малинина блеснула формами в бикини на отдыхе в Таиланде. У себя в Instagram она опубликовала откровенное фото: кто-то снял 57-летнюю Эмму в купальнике, в руках она держит экзотический фрукт. Автор снимка, скорее всего дочь Малининой. "Креативный продюсер и постановщик Устинья Малинина", - гласит подпись под фотографией.

Подписчики пребывают в восторге от Эммы.

Эмма, вы такая натуральная красавица. Нравитесь мне все больше и больше.

Какой интересный фрукт! Устинья - молодец! Красиво поставила маму!

Эмма, вы просто само очарованье.

Эмма и Александр поженились в 1990 году. Через десять лет на свет появились их близнецы Фрол и Устинья. У певца это был третий брак, у Эммы – второй.

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