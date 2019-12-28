Кудрявцева показала вырезанные из груди импланты

Телезвезда попала в реанимацию

Не очень приятную фотографию разместила у себя в Instagram Лера Кудрявцева. На снимке – вырезанные из её молочных желёз импланты. На днях телеведущая попала в реанимацию из-за проблем силиконовых вставок, которые она вживила несколько лет назад для увеличения груди.

Кудрявцева рассказывала своим подписчикам детали медицинских манипуляций, которые проводили врачи. Телезвезда ни на минуту не расставалась со смартфоном и даже вела прямой эфир из больничной палаты.

После всего этого Лера не стесняясь выложила фото удалённые из своей груди имплантов с вытекающим гелем и написала, что отныне не будет экспериментировать со своей грудью.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"