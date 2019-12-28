ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кудрявцева показала вырезанные из груди импланты

15:47
  • суббота
  • 28 декабря 2019

Телезвезда попала в реанимацию

Не очень приятную фотографию разместила у себя в Instagram Лера Кудрявцева. На снимке – вырезанные из её молочных желёз импланты. На днях телеведущая попала в реанимацию из-за проблем силиконовых вставок, которые она вживила несколько лет назад для увеличения груди.
Кудрявцева расплакалась после операции по удалению грудных имплатнов

Кудрявцева рассказывала своим подписчикам детали медицинских манипуляций, которые проводили врачи. Телезвезда ни на минуту не расставалась со смартфоном и даже вела прямой эфир из больничной палаты.

После всего этого Лера не стесняясь выложила фото удалённые из своей груди имплантов с вытекающим гелем и написала, что отныне не будет экспериментировать со своей грудью. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.