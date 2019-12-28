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В Москве возвели собор в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы

14:47
  • суббота
  • 28 декабря 2019

На стройплощадке побывал советник мэра

На юго-западе Москвы, в районе Южное Бутово завершилось строительство собора в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Итоги работ осмотрел советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Уже благоустроена территория, выложена плитка и асфальт. Закончена прокладка теплотрассы и водопровода, выполнены инженерные работы. Также готов проект иконостаса. Богослужения уже идут в нижнем и верхнем храме. Освятить весь комплекс планируют в следующем году к Пасхе, сообщает "ТВ Центр".

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