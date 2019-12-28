Москва готовится встретить Новый год

В столице стартовал Рождественский фестиваль

В последние дни уходящего года всех москвичей и гостей столицы ждёт яркое "Путешествие в Рождество" - самый масштабный зимний фестиваль Европы. Это - неповторимая праздничная атмосфера и увлекательная программа, от ледовых шоу до творческих мастер-классов. Площадки разбросаны по всему городу, и каждая обязательно порадует разнообразием и детей, и взрослых. Подробнее о фестивале рассказывает Екатерина Гоголева (смотрите видео).

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