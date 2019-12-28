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Медведева снялась с чемпионата России после неудачного выступления

14:57
  • суббота
  • 28 декабря 2019

Всё началось с проблем на тренировке

Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию. Накануне, 27 декабря у фигуристки возникли проблемы на тренировке: у неё сломались коньки. После этого двукратная чемпионка мира отказалась от выступления в произвольной программе на чемпионате в Красноярске.
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После короткой программы Медведева заняла пятое место (71,08 балла),  уступив место Алёне Косторной, Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Елизавете Туктамышевой.

Напомним, что постоянная соперница Медведевой Алина Загитова в середине декабря сообщила, что уходит из большого спорта, приостанавливает соревновательную карьеру, но будет продолжать тренироваться. В начале месяца она снялась с показательных выступлений в финале Гран-при из-за травмы.

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