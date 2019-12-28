Российские ракеты станут самыми быстрыми в мире

"Циркон" и "Кинжал" разгонят до скорости в 10 Махов

Российские ракеты "Циркон" и "Кинжал" разгонят до скорости в 10 Махов, это более 12 тысяч километров в час. С таким заявлением выступил заместитель министра обороны Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда".

Сейчас военные инженеры ведут активную работу по созданию гиперзвукового оружия. Первые испытания гиперзвуковой ракеты "Кинжал" прошли в Арктике. Там истребитель МиГ-31 выпустил ракету по наземной цели.

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в 2018 году сообщил, что новейшая гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость около 9 Махов, а дальность её полёта может превышать тысячу километров.

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