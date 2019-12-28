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Летевший в Крым самолёт три часа кружил над Екатеринбургом

16:54
  • суббота
  • 28 декабря 2019

Пилоты сообщили о неисправности

В екатеринбургском аэропорту "Кольцово" приземлился аварийный лайнер "Уральских авиалиний". Самолёт вылетел рейсом в Симферополь, но был вынужден кружить над Екатеринбургом вырабатывая топливо после того, как в кабине пилотов сработал датчик неисправности.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что посадка прошла без происшествий. Работа воздушной гавани не прерывалась. На борту самолёта находились 149 пассажиров, никто не пострадал.

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