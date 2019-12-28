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Сергей Безруков опубликовал фото трёхлетней дочери

18:54
  • суббота
  • 28 декабря 2019

Семья готовится встретить Новый год

Сергей Безруков поделился снимком повзрослевшей дочери от Анны Матисон. Маше сейчас три с половиной года. На фото она сидит перед коробкой с ёлочными игрушками и готовится наряжать ёлку.

"Скоро. Скоро. Новый год. Снега нет, но мы сами создаём себе настроение. Всё зависит от нас, правда? Ёлку уже нарядили? Мы только начинаем", - написал актёр.

Сергей Безруков состоял в браке с актрисой Ириной Безруковой, детей у них не было. В начале 2016 года артист женился на режиссёре Анне Матисон. В том же году у них родилась дочь Мария, а спустя два года появился на свет Степан.

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