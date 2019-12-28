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Появились фото Кейт Миддлтон в роддоме

19:23
  • суббота
  • 28 декабря 2019

Герцогиня занималась там благотворительностью

Поклонники Кейт Миддлтон снова подняли тему её возможной беременности. Герцогиня Кембриджская побывала в роддоме, о чём официально сообщил Кенсингтонский дворец на своей странице в Instagram.
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На фотографиях запечатлена супруга принца Уильяма в окружении группы врачей и медсестёр, она же рядом с новорождённым и его счастливыми родителями.

Позже Миддлтон рассказала, что посетила родильное отделение Kingston Hospital, там она занимается благотворительной работой по проекту "Ранние годы развития". В рамках акции Кейт отработала в больнице два дня в качестве помощницы-стажёрки при акушерках.

У Кейт Миддлтон и принца Уильяма трое детей – Джордж, Шарлотта и Луи. Свадьбу с внуком королевы Елизаветы II Кейт сыграла в 2011 году, после чего получила титул герцогини Кембриджской Кэтрин.

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