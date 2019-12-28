Рассекреченная дочь Нюши умилила россиян

Девочка показала свои эмоции

Певица Нюша опубликовала у себя в Instagram короткое видео со своей маленькой дочкой. На днях она, наконец, рассекретила её имя: малышку зовут Симба, как главного героя диснеевского мультфильма "Король Лев".

"Тот момент, когда продумываешь, что кому подарить на Новый год", - так Нюша прокомментировала кадры, снятые во время шоппинга. На видео – Симба с молниеносно меняющимися мимикой и настроением. Поклонники певицы были в восторге.

Какая сладкая. Растите здоровыми.

Мииииилая!

Какая хорошенькая!

Сладкая девчонка!

Напомним, что после того, как Нюша рассекретила имя своей дочки, все подумали, что Симба – это необычное сокращение от Серафимы, но потом артистка дала другое объяснение своему выбору. Просто ей очень нравится мультфильм "Король лев" и она хочет, чтобы её дочка обладала таким же сильным характером, как и его главный персонаж.

Нюша и Игорь Сивов поженились в 2017 году. 6 ноября 2018 года в престижной клинике в Майами певица родила дочь. Долгое время артистка скрывала от общественности своего ребёнка.

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