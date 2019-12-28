Путин повысил МРОТ с 1 января 2020 года

Его размер составит 12130 рублей

С 1 января 2020 года в России повышается минимальный уровень оплаты труда. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. МРОТ составит 12 130 рублей в месяц, до этого он был 11 280 рублей.

Как сказала вице-спикера Совета Федерации Галина Карелова, увеличение МРОТ повлечёт за собой рост заработной платы граждан, также вырастут различные компенсации и социальные выплаты. Минимальный размер оплаты труда влияет на оплату больничного, на размер пособия по беременности и по уходу за ребёнком.

В России есть регионы, где МРОТ будет выше установленного. На изменение этого показателя влияют повышающие коэффициенты и так называемые северные надбавки к зарплате.

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