Хоккейный матч Россия-Канада закончился громким скандалом

Виновник уже принёс извинения

Хоккейный матч между молодёжными командами России и Канады закончился неприятным инцидентом. Во время исполнения гимна России капитан канадской сборной Баррет Хэйтон не снял шлем. Этого требует протокол соревнований. Российские хоккеисты в ответ отказались пожать ему руку по окончанию встречи.

Через несколько часов сборная Канады и её капитан принесли извинения российской стороне. Хэйтон объяснил, что забыл снять шлем, так как он думал о матче, пытался переосмыслить игру, сообщают "Вести.ру". Игра, проходившая в чешской Остраве, закончилась разгромным для канадских игроков счётом 6:0.

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