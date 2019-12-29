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Европа может остаться без российского газа с 1 января

10:18
  • воскресенье
  • 29 декабря 2019

Транзитный договор между Россией и Украиной пока не подписан

Через два дня заканчивается действие транзитного договора между Россией и Украиной, а новый документ до сих пор не согласован. Эксперты говорят, что это может привести к срыву поставок российского газа в Европу.
"Большой риск": в "Нафтогазе" задумались о срыве сделки по транзиту

Консультации между рабочими группами "Нафтогаза" и "Газпрома" продолжаются четвёртый день, украинские переговорщики ведут борьбу за каждую запятую в соглашении с "Газпромом", сообщил глава "Нафтогаза"  Андрей Коболев. По его словам, на переговорах обсуждаются три темы, по которым есть определенный прогресс.

На этой неделе после длительных консультаций в Берлине и Минске "Нафтогазу" и "Газпрому" удалось согласовать условия и объёмы транзитных поставок газа в европейские страны в 2020 году по украинской газотранспортной системе. Конкретные цифры будут названы только после подписания нового транзитного договора.

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