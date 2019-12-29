В Москве началось прощание с Галиной Волчек

Церемония проходит в театре "Современник"

В Москве прощаются с Галиной Волчек. Проводить любимую актрису и выдающегося режиссёра пришли сотни людей - коллеги, друзья и зрители. К её "Современнику" с самого утра несут цветы. Театр для Галины Борисовны всегда был на первом месте. Сегодня она на сцене в последний раз.

Дом счастья - так называла "Современник" Галина Волчек. Сегодня - он дом печали. На Чистых прудах с самого утра многолюдно. Бульвар даже частично перекрыли. Прощаются с выдающимся режиссером, талантливой актрисой, другом...

Для артистов "Современника" в памяти она всегда останется мамой. Сама Галина Борисовна говорила о себе, что работает в театре сестрой-хозяйкой, директором столовой, кухаркой... Она успевала делать всё. Крутилась в делах как волчок. Так ласково называли её самые близкие.

Ролей в кино у нее было немного, но все яркие и узнаваемые. Карьеру актрисы Волчек все же оставила, чтобы стать режиссёром. Но каждый спектакль проживала вместе с труппой. И каждая постановка производила фурор. И не важно Чехов это или Вампилов. Она поражала зрителей и коллег своим режиссёрским диапазоном.

Сама Галина Борисовна говорила, что молодые дают ей веру и надежду, что они никогда не предадут и не продадут "Современник". Похоронят Галину Волчек на Новодевичьем кладбище. Рядом с Марком Захаровым.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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